عماد الدين حسين: علاقة مصر بقبرص استراتيجية وليست نكاية في تركيا

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، بالعلاقات المصرية القبرصية، إذ ذكر أنها استراتيجية، وليست بين حكومتين فقط ولكن بين شعبين وممتدة قبل عقود، موضحًا أن موقف مصر لم يتغير من القضية القبرصية على مدى التاريخ، بل إن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص ورفضت الغزو التركي بها طوال عقود.

العلاقات المصرية القبرصية يحكمها المصالح المتبادلة

وأعرب «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في «غرفة الأخبار»، على شاشة «extra news»، عن سعادته بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية، موضحًا أن ما فعله السيسي تأكيد على حقيقة استراتيجية تستند إلى علاقات شعبية تحكمها المصالح المتبادلة، لا سيما في ظل تشابه الموقف بين البلدين.

علاقة مصر بجيرانها تستند إلى المبادئ وعلاقات حسن الجوار

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البعض يُقيم علاقات مصر مع اليونان وقبرص بأنها نكاية في تركيا وترى أنه عندما يحدث تقارب بين مصر وتركيا قد تبتعد مصر عنهما، مؤكدًا أن علاقة مصر بجيرانها تستند إلى المبادئ وعلاقات حسن الجوار وحرص الدولة المصرية على أن يكون هناك علاقات جيدة مع كل الدول الأخرى، مؤكدًا أن العلاقات الخاصة التي تربط بين مصر وقبرص تقف على أرضية ثابتة.