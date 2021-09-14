تشدو رفقة ابنتها.. كواليس الحفل المنتظر للفنانة عفاف راضي

بعد غياب طويل، تعود الفنانة الكبيرة والقديرة عفاف راضي للغناء من جديد على مسرح دار الأوبرا المصرية في حفل، يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي.

وعلمت «الوطن» أن اتفاقًا تم بين إدارة الأوبرا والفنانة القديرة على مشاركة ابنتها مي كمال في الحفل وتقديمها في أغنية من أهم أغنيات الراحل بليغ حمدي، وهي «عطاشة» التي سبق أن قدماها سويا في برنامج الإعلامية منى الشاذلي «معكم» الذي يذاع عبر قناة «سي بي سي».

والحفل المنتظر في دار الأوبرا المصرية سيكون تحت قيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وأجرت عفاف راضي خلال الساعات الماضية أولى البروفات قبل أن تختتمها غدا بالبروفة الأساسية التي ستشارك فيها ابنتها معها.

عطاشة بين عفاف راضي وابنتها

ومن المنتظر أن تشدو عفاف خلال الحفل بنخبة من أغنيات من ألحان بليغ حمدي، منها «تعالى جنبي» و«يلا يا دنيا»، و«حبيتك» و«لمين يا قمر»، و«دوري بينا»، و«عطاشة» و«المواويل» و«واقفة» و«لو ضاع الحب من الدنيا».

عفاف راضي تحيي خلال حفلها ذكرى بليغ حمدي بتقديم أغنياته

عفاف راضي كانت أوضحت في تصريحات تلفزيونية خلال الأيام الماضية، أن الراحل بليغ حمدي كان من أقرب الشخصيات لها في الوسط الفني، وقدمت رفقته عددا كبيرا من الأغنيات في أغلبية أعمالها الدرامية منها المسرحية والتلفزيونية.

وأشارت إلى أن الراحل كان يرغب في تقديم مسرحيات غنائية عديدة، ولكن القدر لم يتركه تلك الفرصة لي يحققها، مؤكدةً أن الموسيقار الراحل كان عبقريا وليس مثل باقي أقرانه من الموسيقيين، وأنها ستظل تدين له بالفضل بسبب النجاحات الكبرى التي حققاها سويا.