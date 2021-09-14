ردا للجميل.. عفاف راضي تكشف سبب مشاركتها في إحياء ذكرى بليغ حمدي

أعربت الفنانة عفاف راضي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في احتفالية إحياء ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، بدار الأوبرا المصرية، موضحة أنها فرصة جيدة للقاء جمهورها بعد غياب عنهم، فضلًا عن كونها فرصة للاحتفال بالموسيقار الراحل الذي نجحت معه في تقديم مختلف أعمالها، مؤكدة أن بليغ حمدي وقف إلى جوارها وقاد الفرقة والأوركسترا الخاصة بعرضها المسرحي الغنائي.

بليغ حمدي كان سابق عصره

وأضافت «راضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الراحل بليغ حمدي كان يرغب في تقديم مسرحيات غنائية عديدة، مؤكدة أن الاحتفالية فرصة لتقديم أحلى الألحان التي اشتركت مع الراحل فيها، ومن المقرر أن تقدم 10 أغنيات من ألحان الراحل ومنها «رد السلام»، و«وحدي قاعدة في البيت» و«هوا يا هوا»، موضحة أن ما يميز الملحن الراحل هو عدم الشعور بأن ألحانه قديمة، فضلًا عن أنه كان سابقًا لعصره.

الجمهور يحبون ألحان بليغ حمدي الآن أكثر من الماضي

وتابعت الفنانة عفاف راضي: «يقتبسون من أعماله العديد من الألحان، ألحانه موجودة في كل مكان والناس تحبها أكثر من الأول»، كما كشفت سبب تقديم «حمدي» لها على أنها «فيروز مصر»، إذ ذكرت أن الملحن كان يحتاج خلال تلك الفترة إلى أصوات جديدة ولديه أفكار جديدة تحتاج العمل بشكل مكثف، كما أنهم شبهوا بينها وبين فيروز لأن الفنانة اللبنانية كانت تغني في الكنيسة وهي كانت تغني في الأوبرا.

سر تشبيه بليغ حمدي لها بـ «فيروز مصر»

وأوضحت أن الملحن الراحل لم يقصد الأمر وإنما كان حريصًا على تنفيذ أفكار عديدة، وأرسل لها وبحثوا عنها ثم توجهت إلى مكتبه وطلب حضورها يوميًا في الساعة الثامنة للتدريب، كما أن الراحل أخبرها بالمشاركة في حفلة للفنان عبدالحليم حافظ، معلقة: «حاولت أهرب وأقول إني عندي برد، لكن قالي لا خلاص الاسم اتحط وعملي أغنية رد السلام، ووجوده على المسرح كان بمثابة دعم كبير».

بليغ حمدي له فضل في مشواري الفني

وأوضحت أن مشاركتها في احتفالية ذكرى رحيل بليغ حمدي يعد ردا للجميل حيث إن الموسيقار بليغ حمدي كان له الفضل في مشوارها الفني، كما أن دراستها للأوبرا ساعدتها كثيرا وجعلت الموسيقار الراحل يقول عنها إن عفاف راضي فيروز الغناء الجديدة، «عندما تعرفت على الموسيقار بليغ حمدي جعلنى أشارك في حفل مع الراحل عبد الحليم حافظ وكنت وقتها لم أتخرج وبالفعل لحن لى أغنية رد السلام وغنتها فى الحفل».