كل ما تريد معرفته عن لقاح سبوتنيك الروسي.. إتلاف 50 ألف جرعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنها أتلفت 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لكورونا، فقدت صلاحيتها بسبب تعطيل إسرائيل وصولها وتخزينها، محملة تل أبيب المسؤولية.

إتلاف 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي في غزة

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها استلمت الخميس الماضي 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» من مخازنها في رام الله عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أن لقاحات سبوتنيك لايت أخضعت لـ«سلسلة الإجراءات المعتمدة لضمان سلامتها والتأكد من جودتها، وتبين بعد الفحص والتدقيق تلف هذه الشحنة وعدم صلاحيتها للاستخدام».

وقالت الوزارة الفلسطينية إنها قامت إثر ذلك بإتلاف تلك الكمية والتخلص منها، وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية في ظل الحاجة الماسة لهذه اللقاحات عن «عرقلة وصولها في الوقت المطلوب وتركها لساعات طويلة في ظروف نقل وتبريد غير مناسبة»، داعية كافة الجهات المعنية لتوفير كميات إضافية وكافية من اللقاحات وضمان وصولها بشكل عاجل.

أبرز المعلومات عن لقاح سبوتنيك الروسي

- تصل فاعاية لقاح سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا لأكثر من 90%.

- لقاح سبوتنيك الروسي مسجل في 60 دولة، ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الموافقات عن وكالات الأدوية الطبية.

- لقاح سبوتنيك الروسي يمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة.

- لقاح سبوتنيك الروسي عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، وذكرت الشركة المنتجة أنّ الجرعة الثانية تحفز الاستجابة المناعية للجسم، وتزيد مدى فاعلية اللقاح.

وفيما يتعلق بالتجارب السريرية على اللقاح، أعلنت الشركة أنّ 31 ألف متطوع أُجريت عليهم التجارب السريرية، ووصل عدد الشركات المصنعة للقاح إلى 20 شركة في 13 دولة.