«المادة 18».. طوق نجاة الملاك لطرد مستأجر عقد الإيجار القديم

لا يزال يبحث ملاك الإيجارات القديمة، عن وسائل وأسباب حتى تكون طوق نجاة من أجل طرد مستأجر عقد الإيجار القديم، وهو الذي يستأجر العقار منذ سنوات، فمنهم من هو مستفيد من العقار بالفعل، وآخرين غير مستفيدين بالعقار، حيث أنهم قرروا إبقاء عقار الإيجار القديم، لأنه بخس القيمة الإيجارية، وهو ما طالب به العديد من ملاك عقارات الإيجار القديم عن الطرق والأسباب التي تُمكّن مالك الإيجار القديم من فسخ التعاقد.

طرد مستأجر عقد الإيجار القديم

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، حالات يحق للمالك طرد مستأجر عقد الإيجار القديم، حيث يصل عدد تلك الحالات إلى 8 أسباب يمكن للمالك طرد المستأجر في قانون الإيجارات القديمة، وجاءت هذه الحالات وفقًا للمادة «18» التي نصت أنّ الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي:

- يعتبر تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه، من أبرز أسباب طرد مستأجر عقد الإيجار القديم

- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

عقد الإيجار القديم

- ومن البنود الواردة في المادة 18 التي توضح شروط طرد مستأجر عقد الإيجار القديم، أنه إذا ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.

- ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

- تغيير النشاط للعين المؤجرة.

- وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

ويحاول ممالك الإيجار القديم، البحث عن وسائل طرد مستأجر عقد الإيجار القديم، وذلك دون انتظار مناقشة مجلس النواب في دور الإنعقاد الجديد ، والذي من المحتمل أن يشهد مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، حتى يصل إلى صيغة متوازنة بين المالك والمستأجر.