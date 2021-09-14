ضبط طبيب مزيف في الإسكندرية.. معاه «دبلوم تجارة»

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حاصل على دبلوم تجارة، يقوم بمزاولة مهنة الطب في منطقة «خورشيد» جنوب الإسكندرية.

صحة الإسكندرية تضبط حاصلاً على دبلوم تجارة يمارس الطب

بدأت الواقعة عندما وردت شكوى إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية تفيد قيام المدعو «مصطفى ح. م.» بمزاولة مهنة الطب، من وصف أدوية وتعليق محاليل وخياطة الجروح والغيار عليها داخل الصيدلية، وبناءً عليه توجهت مفتشتان من إدارة التفتيش الصيدلي مساء يوم الجمعة 10 سبتمبر الجاري، إلى الصيدلية محل الشكوى، وادعت إحداهما الشعور بهبوط، فقامت سيدة من العاملات بالصيدلية بقياس ضغطها وقررت تركيب محلول وريدي لها في مكان معد لذلك، تواجدت فيه عدد كبير من السيدات يجلسن على كراسي ويتم تعليق محلول وريدي لكل سيدة، في ظل غياب تام للاجراءات الاحترازية وأساليب مكافحة العدوى.

صحة الإسكندرية تضبط صيدلية بها أدوية مهربة

وقال «السقعان» إن مفتشي الصيدلة قاموا بتحريز كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير المرخصة، وتم غلق الصيدلية بالشمع الأحمر، وتم تحرير 3 محاضر بقسم شرطة ثالث المنتزه، لوجود أدوية مهربة، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، ومزاولة أنشطة غير مصرح بها داخل الصيدلية، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتاً إلى استمرار الجهود لمنع أي مخالفات.