قافلة سكانية لعلاج ومحو أمية 400 مواطن بشرق الإسكندرية

شهد حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، إطلاق القافلة الطبية السكانية والتي شهدت في يومها الأول إقبالا كبيرا من المواطنين والذي بلغ عددهم 400 مواطن ما بين علاج ومحو أمية، والتي أقيمت بشارع الترعة المردومة كوبري أبو سرحة.

وقدمت القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة وعيادة المشورة، وجميع العيادات قدمت الكشف والعلاج بالمجان لسيدات وأطفال المنطقة، وأيضا توافرت سيارة لبيع أنابيب الغاز بالسعر الرسمي.

20 فردا حصلوا على شهادة محو الأمية في قافلة شرق الإسكندرية

كما شاركت بالقافلة إدارة التنمية المحلية بحي شرق وإدارة تموين شرق وإدارة محو الأمية و تعليم الكبار، وتقدم لإدارة محو الأمية وتعليم الكبار عدد 20 فردا، وعقد لها امتحانا فوريا لاستخراج الشهادات للناجحين منهم، وفتح فصل محو أمية لمن يحتاج للتعلم منهم.

الكشف على 380 مواطنا

وخلال اليوم الثاني من قافلة تنظيم الأسرة، حصل 380 مواطنا على خدمات الكشف، حيث جاءت الحالات التي حصلت على الخدمة كالآتي: «حصول على وسيلة تنظيم أسرة 24 حالة، وكشف نساء 17 حالة، وسونار 27 حالة، وفحص ثدى 51 حالة، وباطنة 153 حالة، وأطفال 66 حالة، ومبادرة صحة المرأة 42 حالة».

وأقيمت ندوة للتوعية بتنظيم الأسرة من الناحية الطبية قدمتها مدير إدارة تنظيم الأسرة بمنطقة شرق الطبية، ومعرض لأفراد نادي المرأة بمنطقة شرق الطبية لمنتجاتهم اليدوية.