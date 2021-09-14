ينطلق الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة الإسكندرية الأسبوع المقبل، حيث تقوم كليات جامعة الإسكندرية بإعلان مواعيد الكشف الطبي بالتتابع، فيما لم تعلن عن الموعد سوى كلية الحاسبات والمعلومات، التي ينطلق فيها الكشف يوم 21 سبتمبر الجاري، بينما من المقرر أن تعلن الكليات الأخرى عن موعد الكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الكشف الطبي في جامعة الإسكندرية والأوراق المطلوبة، والإجراءات التي يجب اتباعها من أجل التقدم إلى الكشف الطبي الذي يشهد هذا العام أمر مغاير عن السنوات الماضية حيث يتم تقديم لقاح كورونا مع عمليات الكشف.

تسجيل لقاح كورونا قبل الكشف الطبي في جامعة الإسكندرية

مع إعلان الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة سوف تبدأ فى تطعيم الطلاب الجدد ضد كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد، طالبت الكليات من جميع الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق للقبول بالكلية، سرعة المبادرة بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة المخصص للحصول على تطعيم فيروس كورونا.

وأوضحت كليات جامعة الإسكندرية للطلاب بأن ذلك الإجراء ضروري قبل الكشف الطبي حتى يحصلوا على رقم التسجيل الخاص بهذا التطعيم المكون من 20 رقماً، حيث سيكون هذا الرقم أحد متطلبات قبول أوراق الالتحاق بالكلية.

الأوراق المطلوبة مع الكشف الطبي في جامعة الإسكندرية للعام الجامعى 2022 - 2021

1- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

2- أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر» وصورة منها

3- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية

4- فیزا جامعية من البنك الأهلي المصري

5 - عدد 6 شخصية حديثة

6 - صورة من بطاقة الطالب

7 - صورة من بطاقة ولي أمر الطالب

8 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور

9 - بطاقة 6 جند للطلاب مواليد 2002 وما قبلها

10 - ملف بلاستيك «بلون أخضر او ازرق للذكور واحمر أو ابيض الاناث».

11- المصروفات الدراسية و رسوم الكشف الطبي + طوابع التقديم

12 - طلب الالتحاق يتم الحصول عليه من الكلية

بطاقة صحية بعد الكشف الطبي لطلاب جامعة الإسكندرية

ويحصل طلاب جامعة الإسكندرية الجدد عقب الكشف الطبي على البطاقة الصحية التي تعد دفتر التأمين الخاص بالطالب والتي بدورها تساعده على الحصول على خدمات طبية مجانية في عيادات الجامعة والمستشفيات التابعة لها.