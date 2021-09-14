سبب وفاة الفنان أحمد هيبة.. ودور نقابة الممثلين والفنانين مع أسرته

رحل عن دنيانا منذ ساعات، الفنان أحمد هيبة، في أحد المستشفيات، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته، وعلمت الوطن، أن سيارة نقل ثقيل كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة فائقة، دهست الميكروباص الذى كان يستقله الفنان، ونتج عنه انفجار المركبة، وسط إصابات كبيرة لعدد من المواطنين نتيجة حادث التصادم.

سبب وفاة الفنان أحمد هيبة.. حادث تصادم

أوضح الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه أجرى خلال الساعات الماضية، اتصالات بزوجة الفنان الراحل، من أجل الاطمئنان على صحتها، وكيفية مساعدتها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها لديها 3 أطفال وطفل آخر في الطريق.

سبب وفاة أحمد هيبة، حسب تقرير المستشفى، هو أن الفنان عقب وصوله للمستشفى، تعرض لنزيف في كل أنحاء جسده أدت لوفاته، وإثرها اتخذ المستشفى الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

سبب وفاة الفنان أحمد هيبة.. نزيف فى أنحاء الجسد

كما اطلق الفنان عمرو محمود ياسين حملة من أجل مساعدة الفنان الراحل، حيث نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «أتمنى لو نقدر نساعد أسرته بإشراف وتنظيم من النقابة»

أحمد هيبة، كان قد قدم عددا كبيرا من الأدوار الثانوية في الأعمال الفنية، وكان على رأس تلك الأعمال مسلسل «أوان الورد»، الذي كان يقوم ببطولته الفنانة يسرا والفنان هشام عبدالحميد والفنانة سميحة أيوب عرض عام 2000.

كما شارك أيضا، في فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» للفنان أحمد آدم، وكذلك أفلام «مافيا، وفرح، وشباب سبايسي، والشبح، وعمارة يعقوبيان، والجزيرة، وآسف على الإزعاج، والمركب» ومسلسل «المواطن إكس»، و«موجة حارة»، و«طرف تالت»، و«تفاحة آدم» ومن اشهر اعماله مشاركته فى فيلم سمير وشهير وبهير حيث انه قدم دور صاحب الكشك الذى يتم سؤاله عن فيروز.