عنده 3 أبناء والرابع في السكة.. مناشدات للجمهور بمساعدة زوجة الفنان أحمد هيبة

نعى الفنان إبراهيم عمران، رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية، الفنان أحمد هيبة، الذي وافته المنية مساء الاثنين، إثر تعرضه لحادث أليم، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وناشد «عمران» الجمهور، بمُساعدة أرملة الفنان أحمد هيبة، لأنها حامل وتستعد للوضع خلال الأيام المُقبلة، فضلًا عن تركه لها 3 أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 7 سنوات، موجهًا الشكر إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لاهتمامه بالأمر.

رئيس جمعية الكومبارس: هيبة سايب 3 أطفال ومراته حامل

وكتب رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «شكر خاص للدكتور أشرف زكي لما عرف إن الفنان أحمد هيبه الممثل الثانوي توفي تواصل معي وتم الاتصال ما بينه وبين زوجة أحمد هيبة».

وأضاف إبراهيم عمران، أنّ «الفنان أحمد هيبة كان يعمل في التمثيل فقط وليس له مهنة أخرى، وتوفي وساب 3 أطفال أكبرهم 7 سنوات ومراته حامل، وأرجو من القلوب الرحيمة المساعدة معهم.. وجزاكم الله كل خير».

رحلة عطاء ممتدة منذ 21 عاما

يذكر أنّ الفنان أحمد هيبة، شارك بأدوار ثانوية في الأعمال الفنية، ومن ضمن أعماله مسلسل «أوان الورد» الذي عُرض عام 2000، وفيلم «الرجل الأبيض المتوسط» للفنان أحمد آدم، وكذلك أفلام «مافيا، وفرح، وشباب سبايسي، والشبح، وعمارة يعقوبيان، والجزيرة، وآسف على الإزعاج، والمركب».

وشارك أيضا في بعض المسلسلات، منهم مسلسل «المواطن إكس»، و«موجة حارة»، و«طرف تالت»، و«تفاحة آدم»، وأخيرًا مسلسل «سوبر ميرو»، الذي عُرض عام 2019.