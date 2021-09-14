أشرف زكي: وفاة الفنان أحمد هيبة إثر حادث أليم

شيع أصدقاء وأقارب الفنان أحمد هيبة، أمس الإثنين، جثمانه إلى مثواه الأخير، وذلك على إثر حادث أليم.

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، إنه جرى التواصل مع زوجة الفنان أحمد هيبة، بشأن الوقوف على تفاصيل الوفاة.

نقله للمستشفى بعد حادث أليم أودى بحياته

وأوضح أشرف زكي أن الفنان الراحل تعرض لحادث أليم، ونُقل على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إلى أنّ لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

سيرة ومسيرة الفنان أحمد هيبة أحمد هيبة

شارك أحمد هيبة، بأدوارٍ ثانوية في الأعمال الفنية، ومن ضمن أعماله مسلسل «أوان الورد» الذي عُرض عام 2000، وفيلم «الرجل الأبيض المتوسط» للفنان أحمد آدم، وكذلك أفلام «مافيا، وفرح، وشباب سبايسي، والشبح، وعمارة يعقوبيان، والجزيرة، وآسف على الإزعاج، والمركب».

وشارك أيضا في بعض المسلسلات، منهم مسلسل «المواطن إكس»، و«موجة حارة»، و«طرف تالت»، و«تفاحة آدم»، وأخيرًا مسلسل سوبر ميرو، الذي عُرض عام 2019.