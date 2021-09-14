مؤلف تقرير التنمية البشرية: الفريق البحثي محايد.. وأصدرنا توصيات للحكومة

قال الدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيس لتقرير التنمية البشرية 2021، إن هذا التقرير هو واحد من أهم التقارير الدولية في مجال التنمية البشرية، وكل دولة تصدر هذا التقرير بالتنسيق مع الدول، وفي مصر لم يصدر هذا التقرير منذ عشر سنوات، والتقرير الذي صدر اليوم هو مجهود سنة كاملة من العمل، وجرى بالاتفاق بين البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة والدولة المصرية، موضحًا أن الحكومة شكلت لجنة لتسهيل عمل الفريق البحثي المستقل من خلال تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لصدور التقرير الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الباحثين.

فريق بحثي محايد

وأضاف «زكريا»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن الفريق البحثي محايد، عينه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، واليوم كانت كل برامج الأمم المتحدة العاملة في مصر حاضرة بممثلين عنها خلال إطلاق التقرير، وكانت هناك توصيات تُدرس بشكل تفصيلي مع الأجهزة الحكومية المختلفة، إلى أن يصدر تقرير جديد في السنوات المختلفة.

وأوضح المؤلف الرئيس لتقرير التنمية البشرية 2021، أن التقرير رصد التدخلات التي نفذتها الحكومة في مجالات التعليم والصحة والسكن، والإصلاح الاقتصادي، وهناك تقدم واضح على كافة هذه الأصعدة رغم التأثر بجائحة كورونا إلا أن الدولة احتوت العديد من جوانب هذه الأزمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، كما تحدث التقرير عن مجموعة من التوصيات للحكومة لكي تنفذها في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

الدول لا تنتهي من التنمية والتطوير

وأشار إلى أن تقارير التنمية البشرية يتحدث أيضًا عن السياق الذي حدثت فيه الأحداث، مثل مكافحة الإرهاب، وما يحدث في الإقليم من تغييرات وأزمات، ولذلك قارن بين أداء مصر وأداء دول أخرى في المنطقة.

وكشف أنه لا يوجد دولة تنتهي من ملف التحسين والتطوير، والدول بشكل عام ومنها مصر، تحاول دائمًا الانتقال من الجيد إلى الأفضل والأكثر تميزًا والتعامل أيضًا مع التحديات، ومثل هذه التقارير تكون فرصة للتباحث والجدل والنقاش بشأن السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الدول، ويكون هناك تفاعل حكومي والأخذ بما جاء في التقرير من توصيات.