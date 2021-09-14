«الأطباء» تعلن رحيل أحمد الجارم رائد طب الأمراض المتوطنة في مصر

أعلنت نقابة الأطباء، في بيان لها قبل قليل، فقد الأسرة الطبية في مصر أحد روادها الكبار في مجال الأمراض الباطنية وطب المناطق الحارة، الطبيب والحكيم الأستاذ الدكتور أحمد علي الجارم الذي تربي في بيت شاعر العروبة علي الجارم، حسب وصف بيان النقابة، مضيفةً أنه جمع بين نبوغه في الطب وبراعة تذوق الشعر واللغة وجمالياتها.

النقابة تنعى أحمد الجارم: رائد في الدراسات الطبية

وكان الدكتور أحمد علي الجارم صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو رائد في الدراسات الطبية، وله بحوث علمية رائدة في أمراض الجهاز الهضمي، وحظي بمكانة علمية متميزة.

وأضافت: «تقلد العديد من المناصب العلمية، فكان عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس بوزارة البحث العلمي، ورئيس شعبة الأمراض المتوطنة والمعدية بالجمعية الطبية المصرية، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو هيئة المكتب ورئيس لجنة البلهارسيا بالمجلس، وعضو لجنة الأمراض المشتركة وعضو بأكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو مجلس إدارة وحدة أمراض الكبد ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس قسم طب الأمراض المتوطِّنة بطب القاهرة سابقًا، وعضو المجمع اللغوي بالقاهرة منذ عام 2003».

وتابعت أنه حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة للإبداع العلمي عام 1998 الموازية لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، جائزة وميدالية بهرنج – بلهارس من جمهورية المانيا الاتحادية، درع الشرف من النقابة العامة للأطباء 1987، وجائزة الرواد عام 2017 وتم تكريمه في نقابة الأطباء في نفس العام وله العديد من الكتب والمؤلفات ، وأشرف على العشرات من رسائل الماجيستير والدكتوراه.