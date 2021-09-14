«القومية للأنفاق»: الانتهاء من «المونوريل» في يونيو 2022

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع قطار المونوريل، مُصمم بأحدث تكنولوجيا في العالم، وهو عبارة عن قطار مكون من 4 عربات ومن الممكن أن يصل إلى 8 عربات، ويستطيع نقل 1400 راكب في الرحلة الواحدة، ويسير بسرعة 90 كيلو مترًا في الساعة، ويعمل دون سائق ويجري التحكم فيه عن طريق غرف مركزية، ومكون من خطين، أولهما خط غرب النيل الذي يبدأ من أكتوبر ويصل إلى الخط الثالث في محطة وادي النيل، وطوله حوالي 42 كيلومترًا، وزمن التقاطر فيه من 90 ثانية إلى دقيقتين.

تفاصيل خطي المونوريل

وأضاف «والي» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الأعمال الإنشائية في مونوريل أكتوبر، وصلت إلى نحو 30%، وبالتالي فإن «الجزء الصعب خلص»، ومونوريل شرق النيل أو العاصمة انتهت أعماله الإنشائية بنسبة 37%، ينتهي العمل فيه خلال يونيو 2022، ومع نهاية العام 2022 سينتهي العمل في مونوريل أكتوبر.

الشبكة كلها متصلة ببعضها البعض

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الشبكة كلها متصلة ببعضها البعض، وتُنفذ بعد العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية، والاجتماعية، موضحًا أن قطار المونوريل مجهز بكل الوسائل المريحة لذوي الهمم، وأيضًا وسائل التأمين ووسائل الاتصال بين الركاب وغرف التحكم عند الحاجة، وخط غرب النيل يوجد به نحو 30 قطارًا، أما خط شرق النيل فيبدأ من منطقة شرق يوسف عباس في مدينة نصر، ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وطوله 56 كيلومترًا وينقسم إلى 22 محطة، وبه نحو 40 قطارًا.