النقل: سنراعي البعد الاجتماعي في سعر تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن الوزارة ستراعي البعد الاجتماعي لجموع المواطنين، أثناء تحديد سعر تذكرة قطار المونوريل والقطار الكهربائي، مؤكدا أن معدلات تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائي بلغت 92٪؜، حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات، وهي كباري «الهايكستب، والمستقبل 1، والمستقبل 2، والشروق»، إضافة إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية، وجنيفا، والروبيكي1و 2، والسويس، والعاصمة 1، والعاصمة2»، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5٪.

وزير النقل: 92% نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للقطار الكهربائي

وقال الوزير، في تصريحات لـ «الوطن»، إن القطار الكهربائي وقطار المونوريل، وسائل مواصلات حديثة ستدخل مصر لأول مرة في التاريخ، وسيعملان على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن مشروع القطار الكهربائي يشمل 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر».

وزير النقل: 50% نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكة للقطار الكهربائي

وأوضح كامل الوزير، أنه جرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 76%، والتى تضم 26 مبنى، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50٪؜، حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والإتصالات.

كامل الوزير: تم شحن القطارين الثالث والرابع من القطار الكهربائي من الصين ومخطط وصولهما نهاية سبتمبر الجاري

وأشار وزير النقل، إلى أن الأعمال الإنشائية لمحطات القطار الكهربائي قاربت على الإنتهاء تمهيداً للبدء في أعمال التشغيل التجريبى للقطارين الذي تم وصولهم من الصين الشهر الماضي، منوها إلى أن القطارين الثالث والرابع تم شحنهما من الصين، ومخطط وصولهما نهاية سبتمبر الجاري، مؤكدا على استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات اللازمة للتشغيل التجريبي بنهاية أكتوبر 2021 حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 74%.

وزير النقل: قطار المونوريل صمم على الطريقة العالمية وسيقدم خدمات مميزة للجمهور

وأكد الوزير، أن قطار المونوريل صمم على الطريقة العالمية وسيقدم خدمات مميزة للجمهور، مشيرا إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 23.9%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم) كما بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 21%، ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 9%، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 90%، وجارى توريده.

وزير النقل: قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 22 محطة

ونوها وزير النقل، إلى أن إنجاز أعمال الوحدات المتحركة في مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 30.4%، ويتم تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية، موضحا أنه تم توريد ووصول أول قطارين للمونوريل الشهر الماضي، وجارى تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من أسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.