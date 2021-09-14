«القومية للأنفاق»: افتتاح مشروع كل 6 شهور حتى 2025

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك وسيلتين نقل للعاصمة الإدارية وهما المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في القطار الكهربائي وصلت لـ 92%، ومن المقرر أن يجرى التشغيل التجريبي نهاية أكتوبر المقبل، وهو عبارة عن 4 مراحل بإجمالي 103 كيلومترات، موضحًا أن المرحلتين الأولى والثانية إجمالي طولهما يصل إلى 70 كيلومترًا، وبهما 12 محطة، تبدأ من عدلي منصور إلى «العاصمة 2»، ويسير بسرعة 90 كيلومترًا إلى 100 كيلومترًا في الساعة.

افتتاح القطار الكهربائي نهاية العام الجاري.. ومونوريل العاصمة منتصف العام المقبل

وأضاف «والي» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من شهر أكتوبر يجرى افتتاح مشروع كل 6 شهور حتى عام 2025، موضحًا أنه يجرى افتتاح القطار الكهربائي نهاية العام الجاري، ومنتصف العام المقبل يجرى افتتاح بعض محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمونوريل العاصمة، وبعدها بـ6 شهور يجرى افتتاح خمس محطات أخرى في الخط الثالث، وفي منتصف عام 2023 افتتاح جزء من محطات الخط الرابع، وفي نهاية 2023 أو بداية 2024 افتتاح خط العين السخنة إلى بداية العلمين الجديدة، وبعدها بـ4 شهور افتتاح المحطات حتى مطروح، وبعدها بـ6 شهور افتتاح الخط الرابع.

عقد اتفاقيات لتدريب المهندسين والفنيين على التشغيل والصيانة

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى إسناد إدارة الخط الثالث والقطار الكهربائي إلى شركة فرنسية، من أجل اكتساب خبرة من هذه الشركات، إضافة إلى خلق نوع من التنافس بين شركات التشغيل، « يجرى تعميم هذه التجربة، إضافة إلى عقد اتفاقيات لتدريب المهندسين والفنيين على التشغيل والصيانة».