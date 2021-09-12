تفاصيل أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف «صور»

تابعت وزارة النقل معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف ، الذي سيكون خط سيره في مرحلته الأولى من مدينة السلام مرورًا بالعاصمة الإدارية وصولا للعاشر من رمضان.

تفاصيل تجربة مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأجرى وزير النقل، اليوم، ما يسمى بـ«اختبار جرار» لأعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف من محطة بدر وحتى محطة العبور، بطول 24 كم، للتأكد من جاهزية خطوط السكة الحديد لتشغيل القطار الكهربائي.

وبحسب وزارة النقل، بلغت نسبة إنجاز أعمال السكة الحديد 70%، وجارِ الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق التي تربط بين المحطات وساحات الانتظار خارج محطات القطار الكهربائي، مع وجود ساحات لانتظار السيارات وكباري مشاة.

وتفقد وزير النقل، اليوم، مشروع القطار الكهربائي الخفيف، في جولة بدأت من محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

خطوط القطار الكهربائي الخفيف

ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، الأولى ستمتد من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1، والثانية من بعد محطة العاصمة 1 حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة تشمل محطات العاصمة الإدارية والمدينة الرياضية، حيث سيكون مسار القطار تنمية لمدن العبور والشروق والمستقبل وبدر، فضلا عن خط مؤمن لنقل البضائع الصناعية في العاشر من رمضان وبدر.

أين تقع المحطات التبادلية للقطار الكهربائي الخفيف؟

وستكون النقطة التبادلية للقطار الكهربائي الخفيف مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع الذي سيمتد من العين السخنة للعملين في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.