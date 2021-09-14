تعرف على أماكن محطات القطار الكهربائي الجديد.. تصل إلى 12 محطة

تواصل وزارة النقل العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، كما تم تحديد أماكن محطات القطار الكهربائي الجديد، التي تشمل على 12 محطة، حيث سيتم تشغيل أول قطار كهربائي في مصر الشهر المقبل، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهة إلى أن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

عدلي منصور.. بداية محطات القطار الكهربائي

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تحديد أماكن محطات القطار الكهربائي الجديد، التي تبدأ من محطة عدلي منصور، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، مؤكدا أن مشروع القطار الكهربائي الأول من نوعه، الذي يتم تنفيذه في مصر كوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، منوها إلى أن القطار الكهربائي صمم على الطراز العالمي ويقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

بدر.. المحطة التبادلية في مسار القطار

وأكد «الوزير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي الجديد ينطلق من محطة عدلي منصور، ليبدأ رحلته التي تبلغ 12 محطة في مناطق مختلفة، وفي بداية مسار القطار الكهربائي يوجد وصلة واحدة فقط تمتد حتى محطة بدر التبادلية وهي المحطة رقم 6 في مسار القطار، وتكون المحطات الـ6 الأولى «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر».

وأوضح وزير النقل، أن محطة بدر هي المحطة الأهم من بين محطات القطار الكهربائي، وذلك لكونها محطة تبادلية وفي آخرها يتفرع مسار القطار لوصلتين الأولى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة والثانية في اتجاه العاشر من رمضان، حيث يشمل محطات اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة «الروبيكي - نيو بدر - العاصمة 1 - العاصمة 2».

مسار القطار الكهربائي من نقطة البداية

وأشار إلى أن مسار القطار الكهربائي من نقطة البداية للمتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة على النحو التالي: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - الروبيكي - نيو بدر - العاصمة 1 - العاصمة 2».

ولفت إلى أن اتجاه العاشر من رمضان يشمل محطات «محطة الصناعية - العاشر 1»، ويكون مسار القطار الكهربائي من نقطة البداية للمتجه إلى العاشر من رمضان على النحو التالي: «عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - محطة الصناعية - العاشر 1».