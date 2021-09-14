مدير سلسلة تجارية: أسعار «كلنا واحد» لمستلزمات المدراس مخفضة بنسبة 30%

قال أحمد الفرجاني، مدير سلسلة تجارية ومشارك في مبادرة «كلنا واحد»، إن هدف المبادرة، رفع العبء عن المواطن البسيط، وسط وجود قوافل على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن التخفيضات تصل إلى 30%، وبدأت المبادرة من الجمعة الماضية، وسط إقبال وصل إلى 60%، مبينا إجراء استطلاعات قبل بدء المبادرة لمعرفة احتياجات الجمهور، لافتا إلى أن معرض أهلا مدارس، يشمل مختلف العارضين للمنتجات المدرسية، وسط تنوع الأسر، حيث يبدأ سعر القلم من جنيه واحد فقط، وسط جودة عالية، بعد تشديد من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لإنتاج منتجات عالية الجودة وسط مشاركة 150 شركة.

أسعار غير قابلة للمنافسة وجودة عالية

وأضاف «الفرجاني»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك زمزمية تبدأ بـ8 جنيه ولانش بوكس بـ9 جنيه، وسط غلاء مستلزمات المدارس بنسبة 40% خارج المعرض، موضحا أن كل المنتجات المعروضة ليس لها هامش ربح، لكنها من يد الصانع إلى المستهلك مباشرة.

مد المبادرة هذا العام لخدمة المواطن

وأوضح أن المعرض موجود في القاهرة حاليا، وتوجد أراء لتفعيل المعرض في أكثر من محافظة، لافتا إلى أن المعرض كان 15 يوم فقط في الأعوام الماضية، لكن هذ العام تم مده، متابعا: «في خط إنتاج كامل بأسعار مخفضة لو احتاج المواطن شراء بعض الحاجات وأماكن معرض كلنا واحد معروضة على موقع وزارة الداخلية، والمعارض فيها أدوات مدرسية وملابس وشنط مدرسية وأحذية المدارس والأغذية المدرسية، والإقبال هيكون كويس بإذن الله، تم انتقاء التجار بدقة، عشان يتم رفع العبء عن المواطن وفي رقابة صارمة على جودة المنتجات».