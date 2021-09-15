المهلة خلصت.. «الضرائب» تستعد بإجراءات ضد غير المسجلين إلكترونيا

تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر الحالي، مهلة مصلحة الضرائب لانضمام الشركات المتبقية بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد تطبيقها إلزامياً.

استبعاد الملفات من مركز كبار الممولين

ووفقاً للموقع الإليكتروني لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت أكدت أنه بداية من الأول من أكتوبر المقبل في حالة إصرار الشركات على عدم الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة ستستبعد المصلحة ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن بعد استبعاد ملفات تلك الشركات المخالفة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم إعادتها إلى المأموريات المختصة، محذرة من أن الأول من أكتوبر المقبل يعد فرصة أخيرة لتلك الشركات المتقاعسة.

وقف برنامج دعم الصادرات للشركات غير الملتزمة

وحذرت «الضرائب» الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بوقف تعامل تلك الشركات مع كل أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها إلى جانب وقف الدعم الممنوح لها ضمن برنامج دعم الصادرات بداية من الشهر المقبل.

تصعيد الإجرءات ضد الشركات غير الملتزمة

ولفتت «الضرائب» إلى أنها ستواصل تصعيد الإجرءات ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنها اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها إحالتها للنيابة وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد الذي نص على إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني(الفاتورة الإلكترونية الجديدة) إلى جانب أحكام المادة (37) من نفس القانون، إذ نصت إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وطبقت الحكومة منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبي في يوليو 2020 ثم انطلقت المرحلة الأولى الإلزامية منها في 15 نوفمبر من العام الماضي وانضمت إليها نحو 134 شركة بينما انطلقت مرحلتها الثانية في منتصف شهر فبراير الماضي بانضمام نحو 347 شركة من بين الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة في منتصف مايو 2021 بعد التطبيق على جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.