ميار الشريف بعد تصنيفها الـ 74 عالميا: «مفيش مصرية وصلت له قبل كده»

قالت ميار الشريف، لاعبة التنس المصرية، تعليقا على احتلالها المرتبة 74 على مستوى تصنيف لاعبات التنس حول العالم، إنها سعيدة جدا بهذا الإنجاز لأنه لأول مرة تصل بنت مصرية إلى هذا الإنجاز، مضيفة: «أول مرة أوصل للترتيب ده ومفيش بنت مصرية وصلت قبل كده ليه ولا حتى دخلت قبل كدا أول مائة، وإن شاء الله هخش قريب جوه أول 50».

وأضافت «ميار»، خلال حديث عبر zoom، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تصنيفها عالميا ارتفع بهذا الشكل بعد الفوز ببطولة ألمانيا الأخيرة، موضحة أنها كانت بطولة صعبة للغاية ولم تكن بالسهلة على الإطلاق، مؤكدة أنها بذلت مجهودا كبيرا للغاية حتى تحقق هذا الإنجاز.

وأشارت لاعبة التنس المصرية، إلى أن أكثر المباريات صعوبة بتلك البطولة، كانت مباراة نصف النهائي لأنها واجهت فيها لاعبة سبق وأن هزمتها، كما أنها تعرف جيدا كل طرق لعبها، لهذا كان من الصعب عليها هذا اللقاء.

ميار الشريف: الناس في مصر بدأت في التعرف على التنس ولاعبيه مؤخرا

وحول تميز مصر برياضة الأسكواش بشكل أكبر من رياضة التنس، أوضحت أن رياضة التنس لم تشتهر في مصر بدرجة كبيرة إلا منذ فترة قصيرة، حيث بدأت الناس تتعرف على هذه الرياضة ولاعبيها، مشيرة إلى أنها فخورة بنفسها وبالدور الذي تقوم به في نشر تلك الرياضة بين المصريين والمصريات.

وتابعت: «ناس كتير دلوقتي بتسأل عن اللعبة، ورعاة كتير مهتمين بها وبيدعموها، وإن شاء الله ده يساعد أن مصر تطلع لاعيبة ولاعبات كتير، الموضوع مش صعب بس محتاج جهود وتخطيط».

ميار الشريف: حلم من أحلامي أحقق ميدالية لمصر بالأولمبياد

وحول خروجها مبكرا من نهائيات أولمبياد طوكيو، أشارت «ميار»، إلى أن الأولمبياد نفسها تختلف بشكل كبير عن منافسات البطولات الأخرى، ففكرة أن اللاعب أو اللاعبة يمثلون بلدهم ويسعون لتحقيق ميدالية لبلدهم شعور أكثر من رائع، ولهذا تعد أن تسعى لتحقيق ميدالية لمصر بأولمبياد باريس 2024، لأن ذلك من أحد أحلامها التي تتمنى تحقيقها.