نجاح جراحة مخ وأعصاب دقيقة لرضيع بمستشفى ملوي

نجح فريق جراحات المخ والأعصاب بمستشفى ملوي التخصصي، جنوب المنيا، في استئصال كيس سحائي بالحجارة الخلفية للمخ، لطفل رضيع عمره أقل من شهرين، وهي من الحالات النادرة في جراحات المخ والأعصاب.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للطاقم الطبي والتمريض وفريق التخدير، وأكدت أن المستشفى يسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتاحة لديه، في ضوء توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وأعلن مستشفى ملوي التخصصي، في وقت سابق، عن إنقاذ طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، بعد خضوعة لعملية هي الأولى من نوعها في محافظة المنيا، لعلاج «نزيف بالمخ خارج الأم الجافيه»، فور وصول الطفل إلى المستشفى متأثراً بإصابته إثر تعرضه لحادث، بعد تدخل فريق جراحة المخ والأعصاب والتخدير والطاقم التمريضي.

وتم تشغيل وحدة القسطرة بالمستشفى، التي انضمت لإجراء عمليات القسطرة بالمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أكد على استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وإجراء الجراحات العاجلة، للمواطنين بالمجان، حرصاً على سلامة وصحة المواطن المصري.

وأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 5708 عملية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، منها 2945 عملية جراحة عيون، و703 جراحات مخ وأعصاب، و407 جراحات أورام، و1007 عمليات قسطرة قلبية، و226 عملية قلب مفتوح، و332 جراحة عظام، و87 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، وقسطرة بالمخ، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.