لو محتاج جراحة عاجلة.. خطوات التسجيل في مبادرة منع قوائم الانتظار

ناشدت وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة، لسرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، موضحة آليات التسجيل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، التي تقدم جميع خدماتها مجانًا للمستفيدين منها، مشيرة إلى التخصصات الطبية التي تشملها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، مؤكدة على أن إجراء العمليات الجراحية يتم مجانًا ضمن المبادرة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، والتخصصات المتاحة ضمن المبادرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار

ـ في حال كان المريض يتبع التأمين الصحي، يتجه لأقرب لجنة تأمين صحي.

ـ حال عدم تبعية المواطن للتأمين الصحي فعليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

ـ يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

ـ يتواصل المستشفى مع المريض، ويحدد موعدا للفحص وإجراء العملية.

العمليات التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

ـ قساطر القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

ـ جراحة الأورام.

ـ الأوعية الدموية.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ زراعة الكلى.

ـ القساطر المخية.

كما أشارت الصحة إلى تلقي جميع الاستفسارات الخاصة بالمبادرة يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء عن طريق الخط الساخن، 15300، يأتي ذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر ومجاناً، مع مراعاة الحالات الحرجة.