إجراء 5708 جراحات ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وإجراء الجراحات العاجلة، للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصري.

إجراء 5708 عمليات جراحية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية 2021

وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي، اليوم، أن المديرية أجرت 5708 عمليات جراحية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، منها 2945 عملية جراحة عيون، 703 جراحة مخ واعصاب، 407 عملية جراحة الأورام، 1007 قسطرة قلبية، 226 قلب مفتوح، 332 جراحة العظام، 87 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، وقسطرة بالمخ، مشيراً إلى تسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيرينى عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إلى أن المبادرة تتم بمشاركة عدد 14 مستشفى داخل المحافظة، وهي «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى جامعة المنيا التخصصي، مستشفى القلب والصدر، الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مؤكدة انه تم تشغيل وحدة القسطرة بمستشفى ملوى التخصصي والتي انضمت لإجراء عمليات القسطرة بالمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار».

وتطلق محافظة المنيا، القوافل الطبية والعلاجية مجانية بالقري الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتستهدف القري التي تبعد أكثر من 15 كيلو عن أقرب مستشفي مركزي.