وزيرة التخطيط: القطاع الصحي والحوكمة من أفضل مؤشرات «التنمية البشرية»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر تنافسية المحافظات في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، سيكون ضمن المؤشرات المهمة للغاية التي يُعّول عليها بشكل كبير في الفترة المقبلة، إذ توفر وزارة التخطيط لفرق الباحثين بيانات دقيقة ولقاءات مع مسؤولين للاستفسار عن جميع الجوانب، موضحة أن مصر يّهمها في إصدار التقرير الإلمام بتحليل واقعي مُحايد.

وزيرة التخطيط توضح أهم بواعث التحسن الذي شهده التقرير

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن التحليل الواقعي المُحايد يٌفيد مصر في الخطط الموضوعة من الدولة والسياسات التي تنتهجها بهذا الصدد، كما رصدت «السعيد» أهم بواعث التحسن الذي شهدته أهم المؤشرات في تقرير التنمية البشرية، إذ قالت: «أصبح لدينا مؤشرات وأرقام متطورة في مسيرة التنمية بوجه عام».

تطوير أي قطاع قد يحتاج لسنوات عديدة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما لفت نظرها في مؤشرات تقرير اليوم التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي، إذ أن كمية المبادرات الرئاسية الكبيرة التي تم إطلاقها السنوات الماضية أتاح قواعد بيانات هائلة، وأحدث طفرة في هذا القطاع، إذ استطاعت الدولة الوصول إلى فئات مستهدفة في الخدمات الصحية لم يكن بالإمكان الوصول لها بسهولة، كون تطوير أي قطاع قد يحتاج سنوات.

وزيرة التخطيط تُشيد بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة

وأشارت إلى أن تطوير أي قطاع قد يحتاج سنوات من أجل صياغة رؤية واستراتيجية قد لا تكتمل، بينما المبادرات الرئاسية الصحية سرعت من التطوير، بما انعكس على مؤشرات القطاع الصحي في تقرير التنمية البشرية، كما لفت نظرها تحسن مؤشر الحوكمة الذي شهد تراجعًا لفترات طويلة لكن تقرير اليوم عكس تطور كبير في هذا المجال، وهذا يعود لفضل خطة الرقمنة والميكنة وما تم الاستثمار فيه من الدولة في مجال البنية المعلوماتية برغم أننا لم نستكمل المستهدف في هذا القطاع بالشكل الذي نرجوه حتى الآن.