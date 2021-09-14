ممثل برنامج الأمم المتحدة: السيسي قدوة للعرب.. ووالدتي منبهرة بإنجازاته

كشفت الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تفاصيل الحوار الذي دار بين والدتها والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021، موضحة أن والدتها أكدت أنها منبهرة بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المرة الرابعة التي تزور فيها مصر خلال عامين، ومنبهرة بما يحدث في مصر من إنجازات.

مصر لديها خطة ورؤية 2030 وبرامج.. وسيظل هناك تحديات

وأضافت «أبو الحسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن والدتها تمنت أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي قدوة للحكام العرب بالمنطقة كلها، مؤكدة أن التزام الرئيس السيسي بخطة وعمله الدؤوب مع الحكومة، ومتابعته لكافة الأمور أمر نتمناه في جميع رؤساء البلدان العربية، فمصر لديها خطة ورؤية 2030، ولديها برامج ويظل هناك تحديات.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

وأوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021، الوحيد الذي يشمل في طياته مسيرة مصر على الـ10 سنوات الماضية، وما تحقق بعملية التنمية، موضحة أن التقرير يبدأ بـ2011 و2013 فترة التقلبات، ثم فترة الاستقرار عام 2014 ثم 2016 عام الإصلاح الاقتصادي، ثم العودة عام 2020 بظهور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

النمو السكاني من أكبر تحديات مصر

وأشارت إلى أن التقرير يتضمن الحديث عن الصحة والتعليم والمرأة والحفاظ على البيئة، وجميع الإنجازات التي تضمنها التقرير حدثت، وهو تقرير يدل على التحسن والتطور ويركز على التحديات، كما أن النمو السكاني من أكبر تحديات مصر وهذا ليس جديدا، وكان هناك نشاط وبرامج لتخفيف النمو السكاني منذ 20 سنوات.

رسالة شكر للشعب المصري

وأكدت الدكتورة راندا أبو الحسن أنه نتيجة التغيرات التي حدثت خلال تلك الفترة جعلت هناك تضافر جهود أكبر للوصول لما وصلنا إليه اليوم، موجهةً حديثها للشعب المصري: «أحسنتم بالمحافظة على الأمن والاستقرار، فلا يمكن تحقيق التنمية والإنجازات دون الاستقرار، حافظوا على مصر وخليكم بحركة التنمية».