بسبب طلاقها.. ضبط سيدة طعنت والدها بسكين المطبخ في قنا

ضبطت مباحث مركز شرطة قوص، الفتاة المتهمة بطعن والدها، بآلة حادة بقرية حجازة بحري دائرة المركز جنوب محافظة قنا.

المتهمة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها وتشاجرت مع والدها حتى طعنته

وبحسب التحريات الأولية، فإن ابنة المجني عليه، كانت تمر بحالة نفسية سيئة، بعد طلاقها، ونشبت مشادات بينها وبين والدها، تطورت حتى فقدت السيطرة على نفسها، وفي المرة الأخيرة، أحضرت سكين المطبخ وطعنت والدها وتم ضبطها.

كان مسن أصيب بطعنة سكين نافذة في البطن، على يد ابنته، بقرية حجازة، مساء أمس الثلاثاء.

واستقبل مستشفى قوص المركزي، حساني حسين خليل، 65 عاما، مصاب بطعنة نافذة فى البطن، على يد ابنته، بقرية حجازة فى مركز قوص.

وبحسب مصدر أمني، نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وجرى تحويله إلى مستشفى قنا العام.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التى كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابستها بالكامل، لعرضها على النيابة.