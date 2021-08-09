حجز سيدة طعنت زوجها بسكين في مشاجرة بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حجز سيدة على ذمة التحريات بتهمة الشروع في قتل زوجها حيث طعنته بالسكين ما أدى لإصابته بجرح قطعي خلال مشاجرة بينهما داخل منزلهما بمركز كفر صقر إثر خلاف بينهما بسبب رقصها في حفل زفاف.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة كفر صقر من استقبال مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول «رضا.م.م.ع»، 26 عاما، فران، مصابًا بجرح طعني 3 سم، إدعاء تعدي من آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وبسؤال المصاب اتهم زوجته «ملك.ص.ف»، بالتسبب في إصابته، وتبين وقوع مشاجرة بين المصاب وزوجته، إثر خلافات بينهما بسبب قيامها بالرقص في حفل زفاف أحد أقاربها، وفي اليوم التالي تشاجرا وقام بالتعدي عليها بالضرب فيما قامت الزوجة بطعنة بـ«سكين»، ما أدى لإصابته، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.