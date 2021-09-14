فتاة تطعن والدها «المسن» لخلافات عائلية بقنا

أصيب «مسن» بطعنة سكين نافذة فى البطن، مساء اليوم الثلاثاء، على يد ابنته، في قرية «حجازة»، بدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، حيث تم نقله إلى مستشفى قوص المركزي، قبل ان يتم تحويله إلى مستشفى قنا العام، لخطورة حالته.

استقبل مستشفى قوص المركزي «حساني حسين خليل»، 65 سنة، مصاباً بطعنة نافذة فى البطن، على يد ابنته، بقرية «حجازة» فى مركز قوص، لوجود خلافات عائلية.

وبحسب مصدر أمني، تم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وجرى تحويله إلى مستشفى قنا العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التى كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابستها.

وقائع مؤسفة في قنا

وشهدت محافظة قنا خلال الفترة الماضية، العديد من الوقائع المؤسفة، اشهرها سيدة الساطور والتي اعتدت على «ضرتها» وكادت أن تودي بحياتها لولا انقاذها في اللحظة الأخيرة.

وشغلت الواقعة الرأي العام المصري أيام طويلة بسبب بشاعتها التي وقعت بقرية «العمرة»، وشهدت الواقعة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، حيث وقعت مشاجرة بين زوجتين لرجل واحد «ضرتين»، حيث قامت الزوجة الأولى، ربة منزل، بضرب ضرتها، الزوجة الثانية، الحامل في الشهر السادس، وطرحتها أرضاً، وقامت بقطع 3 أصابع من يدها، كما غرست «ساطور» في مقدمة رأسها، مستغلة غياب زوجها.

الجريمة الأخرى التي هزت الرأى العام هي المعروفة إعلاميا بـ جريمة فرشوط بعد قيام سيدة بتسميم زوجها وأطفالها لكي تخلو لها الأجواء مع عشيقها، وسيطرت حالة من الحزن والبكاء الهيستيري سيطرت على الأب المكلوم، الناجي الوحيد من واقعة «العصير المسموم» الذي قدمته زوجته له وأطفاله الثلاثة المتوفيين، بعد علمه بمقتل أولاده على يد والدتهم، بعدما عاد إلى المنزل عقب خروجه من مستشفى مركز أورام قنا، ليل أمس، إثر قضاء 5 أيام منهم 4 أيام في العناية المركزة.