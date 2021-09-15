7 كاميرات تكشف لغز جثة متفحمة بالهرم.. أسرته قتلته: «كان بيتحرش ببنته»

في أقل من 12 ساعة.. كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، غموض واقعة قتل موظف وحرق جثته وإلقائها في صندوق قمامة بشارع الهرم، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وابنتها وخطيب الأخيرة، حيث قتلوه وحرقوا جثته وتخلصوا منها، ألقي القبض على المتهمين وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.

جثة متفحمة في شارع الهرم

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن بداية الواقعة بورود بلاغ من رواد شارع الهرم لقسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة متفحمة ملقاة داخل صندوق القمامة، وبمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الهرم، إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر، وأنه مطموس الملامح بسبب حرق جثته.. وحضر محقق النيابة وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

7 كاميرات كشفت اللغز

بالتزامن مع معاينة النيابة شكَّل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا بحث وتحر لكشف غموض الواقعة، استهدف فحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، ومناقشة عدد من الشهود، وعقب الانتهاء من تنفيذ خطة البحث وفحص 7 كاميرات تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين وتبين أن الزوجة وابنتها وخطيب الأخيرة وراء تنفيذ الجريمة ورصدت الكاميرات المتهمين أثناء التخلص من الجثة.

القتيل راود ابنته عن نفسها

وتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين الثلاثة المشتبه فيهم بارتكاب الواقعة، وعلى الفور ألقي القبض عليهم، وبمناقشة الزوجة المتهمة الرئيسية قررت أنها نفذت جريمة القتل بالاستعانة بابنتها وخطيب الأخيرة لسوء سلوك القتيل - الزوج - قائله: «كان بيتحرش ببنته.. وراودها عن نفسها.. وحاول إقامة علاقة معها بالقوة.. قلت أقتله ونخلص منه ولعنا فيه ورمينا جثته»، وأكد باقي المتهمين ما جاء على لسان الزوجة - المتهمة الرئيسية - وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.