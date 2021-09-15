ينطلق السبت المقبل.. 10 معلومات عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد

يستعد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وفريق العمل، لإطلاق الدورة الرابعة عشر الاستثنائية من المهرجان الدولي، والذي يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

معلومات عن الدورة 14 من مهرجان سماع

ويقام المهرجان تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم»، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عن الدورة الـ14:

1- يقام حفل افتتاح المهرجان على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

2- تستمر الفعاليات في الفترة من 18 حتى 24 سبتمبر الجاري.

3- يُشارك فى المهرجان 33 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر.

4- تشارك الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، إضافة لمشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

5- الأردن ضيف شرف المهرجان هذا العام، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

6- يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية وبتاريخ طويل من مشاركات فرقها في فعاليات الدورات السابقة.

7- شخصية المهرجان هو الموسيقار العالمي الراحل بيتهوفن.

8- الدخول بالدعوات المجانية في حفل الافتتاح يوم 18 سبتمبر الجاري.

9- يكرم المهرجان مجموعة من الرموز في مجال الإنشاد والموسيقى الروحية، وهم الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونياني من إيطاليا، والقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وروح الشجن من مصر، والموسيقار ميكيس ثيودوراكيس من اليونان، وجمعية النور والأمل من مصر، إضافة إلى تكريم خاص لـ إدواردو بانياغواتريو الذي يعد جسرا ثقافيا بين مصر وإسبانيا.

10- يُعرض المهرجان في القلعة، وقبة الغوري، ومسرح ساحة الهناجر، وحديقة الحرية، وبيت السنارى، والمتحف القبطي بمنطقة مجمع الأديان في حي مصر القديمة.

مهرجان «سماع» سيجوب الصعيد

وذكر انتصار عبدالفتاح، في تصريحات صحفية، أن رسالة سلام وأصداء مهرجان «سماع» سيجوب الصعيد بدء بمحافظة سوهاج، ولأول مرة سيتوجه إلى الإسكندرية بناء على طلب الجماهير.

وأشار إلى تنظيم احتفالية كبرى تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة فى الختام من خلال الورشة الدولية، كما يتضمن المهرجان إقامة سوق شعبى لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة.

ويهدف المهرجان إلى إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان وهي المحبة والتسامح والسلام.