وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من «صنايعية مصر»

تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة فىي مجالات صون الهوية التراثية، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثالثة من مبادرة «صنايعية مصر»، التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

وضمن الفعاليات أكدت «عبدالدايم»، إن مبادرة «صنايعية مصر»، نجحت خلال دفعتيها الأولى والثانية في خلق جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية، وأشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المراحل التالية من المبادرة التى تستهدف إعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها، مؤكدة مواكبتها لاستراتيجية الدولة الرامية إلى خلق مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي.

عدد المتقدمين للتدريب فى الدفعة الثالثة

من جانبه قال رئيس صندوق التنمية الثقافي، إن عدد المتقدمين للتدريب فى الدفعة الثالثة من المبادرة بلغ نحو 300 متقدم لمختلف الحرف التراثية المتاحة وهى الخزف، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب، أشغال النحاس (نقش وأركيت)، الحلي والخيامية، مضيفا أنه يقوم بإجراء المقابلات الشخصية معهم مجموعة من المتخصصين بمجالات الفنون المختلفة، مؤكدا استكمال تدريب المشاركين بالدفعة الثانية من المبادرة خلال الفترة الحالية.

مبادرة «صنايعية مصر»

يشار أن مبادرة «صنايعية مصر»، تقبل الراغبين فى التدريب على الحرف التراثية والتقليدية من سن 18 وحتى 45 عامًا، وتعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول على فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة، ويتضمن برنامج التدريب جانبا نظريا يتم على يد مجموعة من الأساتذة بكليات الفنون، وتشمل التصميم، الخط العربي، الزخارف النباتية وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية إلى جانب محاضرات ريادة الأعمال والتسويق التي تتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء، وجانبا عمليا تحت إشراف مجموعة من أمهر الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.