وزيرا الثقافة والآثار يبحثان استراتيجية للترويج السياحي لمصر عالميا

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وضع استراتيجية للترويجي السياحي والثقافي لمصر محليا وعالميا طبقا للمعايير الدولية، وبما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالزمالك.

وأكدت «عبد الدايم» دور القوى الناعمة بمختلف صورها في التأثير الإيجابي على المجتمعات، موضحة الاتجاه الجديد للدولة الذي يستند إلى استثمارها وتفعيلها لخدمة كافة الأهداف التنموية.

مصر قبلة عالمية للإبداع

وأشارت الوزيرة، إلى ثراء عناصر الثقافة والفنون المصرية الناتجة عن تنوع حضاري ممتد منذ آلاف السنين؛ مما يجعل الوطن قبلة عالمية للإبداع الذي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وثمنت تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المرجوة

تنسيق أجندة سياحية وثقافية وفنية لتعظيم الدور السياحي

من جانبه، أشار الدكتور خالد العنانى، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا سياحيا وثقافيا دوليا كبيرا إلى جانب إقامة العديد من الأحداث السياحية والفنية والثقافية الضخمة في المدن السياحية والمناطق الأثرية؛ للترويج الدعائي لها داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ووضعها على خريطة وبرامج شركات السياحية في الداخل والخارج لإعلاء قيم التحضر وإبراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماته السياحية والثقافية.

وتناول اللقاء إقامة ودعم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية الكبرى بالمناطق السياحية داخل مصر وخارجها؛ مما يعكس صورة الاستقرار والتنمية التي يعيشها الوطن حاليا باعتبار السياحة أحد مصادر الدخل القومي وبما يؤكد على عراقة مصر بحضارتها وتنوعها وتعددها الثقافي.