«البيئة»: 100 مليون جنيه استثمارات لتحويل المخلفات لطاقة في 6 محافظات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الاستثمار في قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية يعد من القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئي في مصر، والذي يعتمد على تقديم القطاع الخاص لخدمات في المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم إهدارها، لافتة إلى أول مشروع استثماري بيئي تم إعلانه منذ أيام قليلة في محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التي لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها في وسط القاهرة الجديدة.

وأضافت «فؤاد» خلال كلمتها في غرفة التجارة الأمريكية، أن الوزارة تعمل على إيجاد طرق مبتكرة للاستثمار في المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، مما جعل الوزارة تطلق أول حملة ترويجية للسياحة البيئية ECO EGYPT والتي تهدف للترويج لعدد 13 محمية طبيعية في ربوع مصر والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة

وتابعت وزيرة البيئة، أن من بين أهداف الحملة كان دمج السكان المحليين في إدارة المحميات الطبيعية في الفيوم ووادي الجمال، الأمر الذي انعكس على زيادة دخولهم بنحو 260%، وأيضا الاعتراف الدولي بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تضم 70 منطقة محمية فقط حول العالم، وإعلان اليونسكو منطقة وادي الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها في 2020.

وفيما يخص قطاع المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن هناك رؤية جديدة للتعامل مع إدارة المخلفات بكل أنواعها، قائلة: «فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية، تقوم مصر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنشر تكنولوجيا تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لبيوجاز كنموذج واضح لتحقيق الاقتصاد الدوار».

تأسيس 1800 وحدة منزلية للبيوجاز بالريف المصري

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تأسيس 1800 وحدة منزلية لبيوجاز بالريف المصري، لإنتاج الطاقة للأغراض المنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الوحدات بعدد كبير من القرى في 6 مناطق مختلفة بالجمهورية، كما ساعدت هذه التكنولوجيا على خلق فرص عمل وتأسيس 26 شركة ناشئة لتنفيذ الوحدات مما يحقق البعدين الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب البعد البيئي في الحد من الانبعاثات الملوثة.

أما فيما يتعلق بتحويل المخلفات لطاقة، لفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائي بالفيوم منذ شهرين، حيث يتم التخلص من المخلفات بصفر انبعاثات وتنتج طاقة، موضحة أن إعلان تعريفة الطاقة المتجددة ومن بعدها تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ساعد على خلق أداة تحفيز للقطاع الخاص للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فأصبح لدينا الآن استثمارات بـ100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في 6 محافظات.