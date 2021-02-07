«البيئة» تعلن خطتها لطرح المحميات الطبيعية للاستثمار

اعلنت وزارة البيئة خطتها لطرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص؛ لدعم تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة أشكالها داخل المحميات الطبيعية.

ذلك في إطار مخطط للارتقاء بمستوي السياحة البيئية، والذي بدأ بالاعلان عن طرح اول استثمار بالمحميات المركزية بالقاهرة و الفيوم لتنفيذ أنشطة بيئية متكاملة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها وبما يوفر تجربة سياحية بيئية.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة انتهت بالفعل من تنفيذ 10 مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء ووادي الريان، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر 90 فرصة عمل مباشرة، كما تم بناء خيمتان تقليديتان كمنافذ بيع للسيدات بمحمية وادي الجمال بما يوفر عدد 345 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والإنتهاء من إنشاء سدان بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول.

كما جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، إضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال.

كما تم تطوير مركز لمشاهدة الطيور بمحطات الأكسدة بشرم الشيخ، وإنشاء مركز للتميز البيئي بجبل الزيت، كما تم أيضاً تجهيز مواقع الغوص بشرم الشيخ ورأس محمد بـ80 شمندورة ربط لليخوت السياحية بغرض الحفاظ على الشعاب المرجانية وتنظيماً للأنشطة البحرية السياحية.

750 ألف زائر أجنبي للمحميات الطبيعية

وأضافت فؤاد أيضا أنه بلغ عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يزيد عن مليون زائر منهم حوالي 350 ألف زائر مصري، وحوالي 750 ألف زائر أجنبي.

وقد حققت ايرادات المحميات تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وصولاً إلى تحقيق ما يزيد على47 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها 124% مقارنة بعام 2017/2018، كما تم إدخال العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص.

الترويج للسياحة البيئية

وقالت وزيرة البيئة ان محاور تطوير المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية تتطلب الترويج للسياحة البيئية و تحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستحداث تطبيقات الكترونية تحقق الوصول الي اكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والاسس الحاكمة لاستخدامها واهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.

لذلك قامت الوزارة باطلاق الحملة الوطنية «إيكو إيجيبت»، والتي تهدف إلي الترويج إلي السياحة البيئية بـ13 محمية طبيعية، مع العمل على رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة و السائحين لدعم السياحة المستدامة وقد حققت الحملة العديد من النجاحات التى تستكملها خلال الفترة القادمة بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية بما يساهم في نمو اكبر للسياحة البيئية بمصر.

كما قامت الوزارة بإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى وتحديث علامة الجرين ستار.