«ليلة بلا ضو» يجمع منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي.. تعرف على التفاصيل

يستعد المنتج محمد حفظي لطرح فيلم «ليلة بلا ضو»، وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger»، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي منهم منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم ودياموند بوعبود، ومن إخراج اللبناني وسام سميرة في أول تجاربه السينمائية.

وكشف المنتج محمد حفظي في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، أن المخرج انتهى تماما من تصوير أحداث الفيلم، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لن أستطيع الكشف عن موعد ومكان عرض الفيلم الآن، ولكنه سيعرض في الشهور القليلة المقبلة، فهو فيلمي عربي متنوع تدور أحداثه في لبنان».

قصة فيلم «ليلة بلا ضو»

النسخة العربية من الفيلم تدور أحداثها في لبنان خلال الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد ووباء فيروس كورونا، تتابع القصة مجموعة من سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وقرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، وإتاحة جميع مكالماتهم ورسائلهم النصية لبعضهم البعض، ما يبدأ كأمر ممتع ولكن سرعان ما يصبح الوضع خطيرًا حيث يتم الكشف عن أسرار لا توصف.

«ليلة بلا ضو» النسخة الـ 19 من «Perfect Stranger»

لا يعتبر الفيلم المصري اللبناني هو التجربة الأولى لإعادة تقديم الفيلم الإيطالي الذي حمل توقيع المخرج باولو جينوفيس، حيث سبق وتم تقديم 18 فيلما عن الفيلم الأصلي والذي دخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية في 15 يوليو 2019، حيث أصبح أكثر فيلم يعاد تقديمه في تاريخ السينما، بإجمالي 18 نسخة من الفيلم في عدد من الدول من بينها والمكسيك وكوريا الجنوبية وفرنسا والمجر واليونان والصين وروسيا وأرمينيا وألمانيا وبولندا وفيتنام وتركيا.

حقق «Perfect Stranger» إنتاج عام 2016، نجاحا دوليا كبيرا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز منها جائزة أفضل سيناريو في الدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي، بينما وصلت إيراداته لأكثر من 31 مليون دولار.