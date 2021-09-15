كيفية شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع.. 5 خطوات و3 تحذيرات

قالت شركة بتروتريد العاملة في مجال تحصيل فاتورة الغاز الطبيعي، وشحن عدادات الغاز مسبقة الدفع، عبر موقعها الإلكتروني، إنه يجب اتباع عدة خطوات لشحن عدادات الغاز بشكل صحيح.

طريقة الشحن الصحيحة

أوضحت الشركة أن الخطوات تتمثل في الأتي:

-غلق محبس الأجهزة (بوتجاز - سخان).

-وضع الكارت على العداد.

-الضغط بالكارت على الزر.

-عدم رفع الكارت حتى سماع صوت الإنذار.

-تشغيل الأجهزة بعد الشحن بـ15 دقيقة.

ونبهت شركة «بتروتريد»، إلى أنه يجب عمل صيانة دورية للصمام الداخلي للعداد يوم 15 من كل شهر، لافتة إلى أنه يجب عدم استعمال الغاز في منتصف الليل (الساعة 12 ص)، بعد منتصف الليل يوم 15 من كل شهر؛ لأن هذا هو اليوم الذي ينتهي فيه تسجيل قراءات استهلاك الغاز في الشركة، منوهة إلى أنه في حالة استخدام الغاز يجب غلق المحابس والضغط على زر العداد، وفي حال ظهور كلمة «gas off» انتظر 5 دقائق إضافية، واتبع تعليمات الأمان.

أماكن شحن الكارت

يشحن الكارت الذكي الخاص بعدادات الغاز الطبيعي مسبق الدفع، من خلال الشركة، أو أحد مراكز خدمة العملاء الخارجية المخصصة للشحن، والتي توزع على النحو التالي:

*القاهرة الكبرى:

-مراكز شحن عداد الغاز مسبق الدفع داخل فروع الشركة: (الهرم _ العمرانية _ الزيتون _ شبرا _ مدينة نصر _ القاهرة الجديدة_ العباسية _ حلوان _ وسط القاهرة _ مصر الجديدة _ المعادي).

-مراكز شحن خارجية:

•التجمع الأول بمقر شركة تاون جاس.

•التجمع الثالث بمقر شركة تاون جاس.

•مدينتي بمقر شركة غاز القاهرة.

•الدير بالوحدة المحلية شارع نقطة الشرطة بقرية الدير.

•شبين القناطر بالنادي الرياضي شارع مستشفى الحميات – شبين القناطر – قليوبية.

•أطفيح بمقر شركة صيانكو.

*الإسكندرية:

• منطقة الزوايدة – شارع قنال المحمودية طريق العوايد خورشيد برج المزين.

• مركز الشحن بالمندرة – أبو قير- سيدي بشر-المعمورة 423 شارع جمال عبد الناصر -عمارة أم القرى.

• مركز سموحة : 288 متفرع من زكي رجب.

• مركز السيوف: 5 شارع أديب معقد عمارة الجندل خلف المطافئ حوار الشهر العقاري.

*بورسعيد وبورفؤاد:

• مركز الشحن ببورسعيد في مساكن أرض الجولف برج ميدو.

• مركز الشحن ببورفؤاد في مقر شركة تاون جاس – محمد على بجوار مسجد السيدة خديجة.

*الإسماعيلية:

• مركز الشحن عداد الغاز مسبق الدفع بالإسماعيلية : 181 شارع 9 تقسيم البلاح أمام الجامعة القديمة قسم أول .

*المنوفية:

• مركز الشحن بتلنت أبشيش: مركز شباب ابشيش بشارع مركز شباب ابشيش – قرية أبشيش – مركز الباجور .

• مركز الشحن كفر عليم :

جمعية تنمية المجتمع – شارع البريد – قرية كفر عليم – مركز بركة السبع.

• مركز الشحن ( القلشي – كفر القلشي – كفر بتيس) : م

ركز شباب كفر بتبس – شارع المقابر بجوار مسجد رجب – قرية كفر بتبس.

*الغربية:

قرية شوني بجوار المسجد الكبير مركز طنطا

* الدقهلية:

- نقطة شحن «أجا» أول شارع مجاهد الدور الأول علوي أعلى الجمعية الإستهلاكية.

- نقطة شحن«السبخا»، و«السنبلاوين» في شارع مارشال أمام مدرسة الأمل للصم والبكم.

- نقطة شحن الدروتين – نبروه شارع نهضة مصر أمام صيدلية السلام وبجوار مسجد سيدي مجاهد.