بعد افتتاح 4 مقرات.. أماكن نقاط شحن عداد الغاز مسبق الدفع بالدقهلية

افتتحت شركة بتروتريد إحدى شركات وزارة البترول، أول مجموعة من نقاط شحن كارت العداد مسبق الدفع بالدقهلية، بمراكز المحافظة المختلفة، موضحة في بيان لها أنه جرى توصيل الغاز الطبيعي إليها و تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، إذ تهدف الشركة لنشر نقاط الشحن الجديدة على مستوى جميع المحافظات لتقريب خدماتها للعملاء مستخدمي الغاز و التيسير على المواطنين بتوفير نقاط الشحن للعدادات مسبقة الدفع في أماكن قريبة من تواجد المواطنين، على أن تقدم هذه النقاط خدماتها لـ26 ألفًا و404 مواطنين بالدقهلية حتى تاريخه، والعدد قابل للزيادة مع التوسع في خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ويأتي افتتاح هذه النقاط ضمن سياسة الشركة في الوصول بنقاط شحن العدادات مسبقة الدفع بالضواحي والمراكز والقرى البعيدة عن عواصم المحافظات، حتى لا تمثل عملية شحن العداد مسبق الدفع عبئًا أو تكلفة كبيرة على العملاء من ساكني المناطق البعيدة عن عواصم المحافظات.

أماكن نقاط شحن عداد الغاز مسبق الدفع بالدقهلية

- نقطة شحن «أجا» أول شارع مجاهد الدور الأول علوي أعلى الجمعية الاستهلاكية.

- نقطة شحن«السبخا»، و«السنبلاوين» في شارع مارشال أمام مدرسة الأمل للصم والبكم.

- نقطة شحن الدروتين – نبروه شارع نهضة مصر أمام صيدلية السلام وبجوار مسجد سيدي مجاهد.

مواعيد العمل الرسمية في الشركة

وتزود الشركة من نقاط الشحن بجميع وسائل الراحة للمترددين من العملاء، وحددت إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية – بتروتريد فترة تواجد موظفي الشركة في نقاط الشحن المحددة منذ الصباح، وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ويجرى استقبال عملاء الشركة من مستخدمي الغاز الطبيعي طوال فترة العمل المحددة على مدار اليوم.

توفير طرق دفع ميسرة لاستهلاك الغاز

ويأتي افتتاح تلك النقاط بمحافظة الدقهلية في ظل توسع شركة بتروتريد نحو تنفيذ برنامج بتروتريد الرقمية تيسيرًا على عملائها، و توفير طرق دفع ميسرة لاستهلاك الغاز في إطار استراتيجية الدولة ووزارة البترول في التحول الرقمي، ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية في المجالات الخدمية التي تمس المواطنين.

وخاصة بعد التوسع الكبير الذي تشهده مصر في مد خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي لكافة مدن وقرى الجمهورية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف توصيل الغاز للقرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.