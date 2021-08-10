«البترول»: تركيب عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع في قرى«حياة كريمة»

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، في ظل توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من المدن والمناطق الجديدة، موضحًا أن هذا ينطبق أيضًا على المناطق والقرى التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، إذ يجرى حاليًا توصيله لـ14 قرية، وهناك 245 قرية جار التحضير لها للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحي بها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتركيب 426 ألف عداد غاز طبيعي مسبق الدفع حتى الآن، إذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على تركيب العدادات مسبقة الدفع في جميع الوحدات السكنية والمحلات التجارية، التي جرى توصيل الغاز الطبيعي لها حديثا.

البترول تستهدف تركيب 1,2 مليون عداد مسبق الدفع خلال عامين

وأضافت وزارة البترول في عدد من البيانات السابقة أنها تستهدف تركيب مليون و200 ألف عداد غاز مسبق الدفع خلال العامين المالي الماضي 2020-2021 والحالي 2021-2022، كما أنها تستهدف إضافة 1,2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر، من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في استخدامات الغاز بالمنازل والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد، سواء أكان النشاط تجاريًا أو صناعيًا أو منزليًا، خلال العام المالي الحالي.

عدادات مسبقة الدفع بالمناطق الجديدة

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي، إذ جرى تركيب العدادات مسبقة الدفع في المناطق الجديدة ومنها بشائر الخير 1، 2، 3 والأسمرات 1، 2 ومنطقة أهالينا بمدينة السلام، ومناطق الدير، وشبين القناطر، والمنزلة، و بالتجمع الخامس بمنطقة القرنفل، وبالمحافظات التي يجرى توصيل الغاز الطبيعي لها حديثًا، وكذلك القرى التابعة لمبادرة «حياة كريمة».