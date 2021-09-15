«فهمي»: وقف تعلية أدوار مخالفة بالشيخ زايد.. وحملات على الإشغالات

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، أوقفت أعمال تنفيذ زيادة مسطحات بنائية مخالفة للاشتراطات بالحي السابع، المجاورة الثالثة فى المدينة، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

عدم التهاون مع المخالفين للإشتراطات البنائية

وطالب رئيس الجهاز، سكان المدينة بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات لرفع الإشغالات بطرق المدينة

وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن إدارة التنمية قامت أيضا بتنفيذ حملة لرفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بمختلف أحياء المدينة و سلم هايبر وان، وتم مصادرة ورفع كافة الإشغالات بالطرق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار إلى ضرورة استمرار ومتابعة أعمال التنمية بالمدينة لعدم انتشار العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى المتميز للمدينة.​