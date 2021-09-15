محاكاة لمواجهة غزو الصين.. مقاتلات تايوانية تجري مناورات مكثفة

بدأت الطائرات المقاتلة في تايوان، التدريب بشكل مكثف على الهبوط على طريق سريع في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، في إطار تدريب عسكري سنوي بالذخيرة الحية يحاكي الدفاع عن الجزيرة ضد غزو الصين.

وتعيش تايوان تحت تهديد دائم بالغزو من جانب الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

تصاعد التوترات العسكرية

وتصاعدت التوترات العسكرية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في عهد الرئيس شي جين بينغ، حيث ترسل الصين الآن بشكل روتيني طائرات مقاتلة وقاذفات ذات قدرة نووية إلى منطقة الدفاع الجوي في تايوان، وتنشر وسائل الإعلام الحكومية بانتظام تدريبات على الغزو المقرر لتايوان.

تدربت طائرات مقاتلة تايوانية مختلفة وطائرة إنذار مبكر، صباح الأربعاء، على الإقلاع والهبوط على طريق سريع إقليمي في محافظة بينغتونغ. ومن المفترض أن تعمل التدريبات، التي شاهدتها الرئيسة تساي إنغ ون، على صقل مهارات الطيارين التايوانيين إذا تم القضاء على مهابط الطائرات في الجزيرة.

تدريب صارم

وقالت «تساي» في منشور لها على فيسبوك: «هذه المهارات القتالية الممتازة، والحركات الدقيقة والسريعة تأتي من التدريب الصارم وتثبت ثقة القوات الجوية في حماية مجالنا الجوي».

وجزء من التدريبات العسكرية السنوية لهان كوانغ، أجريت يوم الأربعاء على واحد من خمسة طرق سريعة تم بناؤها عمدا بأقسام طويلة، يمكن أن تستوعب هبوط الطائرات. وقد يكون غزو تايوان مسعىً صعبًا ومكلفًا للغاية، لكن بكين أغلقت الفجوة العسكرية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ولم يخف شي رغبته في رؤية الجزيرة مستولى عليها.

وحذر كبار الجنرالات الأمريكيين علنًا من احتمال قيام الصين بغزو الجزيرة، وأصبح الدفاع عن تايوان قضية نادرة بين الحزبين في واشنطن.

عدد قياسي لعمليات التوغل الصينية

في العام الماضي، قامت الطائرات والقاذفات الصينية بعدد قياسي من عمليات التوغل 380 في منطقة الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ).

لقد تجاوز عدد التوغلات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 400 اختراق. في يونيو، اخترقت 28 طائرة صينية منطقة ADIZ التايوانية في أكبر توغل ليوم واحد. وجاء ذلك بعد وقت قصير من إصدار زعماء مجموعة السبع بيانًا تاريخيًا يحثون فيه على إحلال السلام في مضيق تايوان.

كان التوغل الأكبر السابق - 25 طائرة - في أبريل بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين من محاولة تغيير الوضع الراهن لتايوان.

وعانى أسطول تايوان المقاتل المتقادم من سلسلة من الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة حيث ظلت قواتها الجوية تحت ضغط مستمر من قبل الصين.