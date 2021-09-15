أشرف زكي: نتابع احتياجات زوجة أحمد هيبة وأولاده.. ولن نتخلى عنهم

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أنه سيتابع احتياجات «صباح» زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لن يتخلى عنها، وسيفعل كل ما بوسعه لدعمها وأبنائها.

أحمد هيبة يحصل على تصريحات من أجل عمله بمهنة الفن

وكانت زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة، قد طالبت نقابة المهن التمثيلية بالوقوف بجوارها، بعد وفاة زوجها، خاصة أنها أنجبت 3 أبناء وحامل في مولودها الرابع، وجاءت استجابة أشرف زكي رغم أن هيبة ليس عضوا بنقابة المهن التمثيلية، بل كان يعمل بتصاريح مستمرة.

وكشفت «صباح»، أن زوجها الراحل كان يعاني من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه لم يلتحق بأى عمل آخر غير الفن، وقبل وفاته بأيام عرضت عليه إحدى الشركات المنتجة عمل فني جديد.

تفاصيل وفاة الفنان أحمد هيبة

الفنان أحمد هيبة تعرض لحادث سير مفاجئ، حيث كان يستقل ميكروباص، واصطدم بسيارة نقل ثقيل كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة فائقة، دهست الميكروباص الذى كان بداخله الفنان، ونتج عنه انفجار المركبة، وسط إصابات كبيرة لعدد من المواطنين نتيجة حادث التصادم.

وفاة الفنان أحمد هيبة

الفنان أحمد هيبة رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 48 عاما، وقدم خلال مسيرته عدد من الأعمال منها: «غش الزوجية، المركب، آسف على الإزعاج» وغيرها، وقدم عددا كبيرا من الأدوار الثانوية في الأعمال الفنية، وكان على رأس تلك الأعمال مسلسل «أوان الورد»، الذي بطولة الفنانة يسرا والفنان هشام عبدالحميد والفنانة سميحة أيوب، وعرض عام 2000.

شارك هيبة أيضا، في فيلم «الرجل الأبيض المتوسط» للفنان أحمد آدم، وكذلك أفلام «مافيا، وفرح، وشباب سبايسي، والشبح، وعمارة يعقوبيان، والجزيرة» ومسلسل «المواطن إكس»، و«موجة حارة»، و«طرف تالت»، و«تفاحة آدم» ومن أشهر أعماله مشاركته فى فيلم «سمير وشهير وبهير» حيث قدم دور صاحب الكشك الذى يتم سؤاله عن فيروز.