ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء التماثيل الفرعونية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي شراء التماثيل الفرعونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

القبض على تشكيل عصابي تخصص فى النصب على راغبي شراء التماثيل الفرعونية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحت إشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وله محل سكن آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بانتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالاشتراك مع 6 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب والاحتيال على الأشخاص راغبي شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، والتي قام المتهم باستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة.

تم ضبطهم بفيلا فى التجمع الخامس

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف الفيلا المشار إليها وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزة المتهم الأول على بطاقتى رقم قومي ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم وكلاهما مزور، وكارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية، ومجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، جواز سفر مزور منسوب صدوره إلى إحدى الدول باسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم، وجهاز لاب توب مزود بطابعة، وماسح ضوئي يستخدمها المتهم في تزوير المحررات المشار إليها.

العثور على مقتنيات أثرية وذهبية في الفيلا

وباستكمال تفتيش الفيلا المشار إليها، جرى العثور على 2 طبنجة غير مرخصة، عدد من الطلقات من ذات العيار، و3 طبنجات صوت بكل طبنجة خزينة تحوي عدد 5 طلقات من ذات العيار، 2 جهاز لاسلكي خاص بأفراد حراسة المتهم، كمية من مخدر الشابو «الآيس» بقصد الاتجار، مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها، 104 سبائك ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام يشتبه أن يكون ذهبًا مقلدا، كمية من العملات الأجنبية والوطنية، سيارة، 11 هاتفا محمولا.

اعترافات المتهمين: تزوير مستندات وعملات أجنبية

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، إذ أقر المتهم الأول بقيامه بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة باستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، واستخدامه باقي المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والاحتيال على الضحايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.