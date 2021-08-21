ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشرقية 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، عن ضبط ثلاثة أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية)، ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب 11 واقعة بدائرة قسمي شرطة أول وثان الزقازيق، وبإرشادهم ضبط بمسكن أحدهم بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، إضافة إلى بعض المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.