وزيري: طورنا هرم زوسر والمقبرة الجنوبية بعد إهمال لسنوات

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الهرم المُدرج زوسر والمقبرة الجنوبية عانيا لفترة كبيرة جدا من الإهمال وسوء حالتهما، لكن الدولة المصرية طورت من حالتهما كثيرا وافتتحت الهرم المدرج والمدخل الجنوبي.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى بذل جهود كبيرة لتطوير المقبرة الجنوبية: «كل الكتب الأثرية في العالم كله تقول إن عمق المقبرة الجنوبية تبلغ 28 متر، لكن هناك 3 متر رديم، ولرفعه كان يجب تفكيك التابوت ورفعه إلى الأعلى، من المنظر يتبين استحالة الوضع بمعدة كبيرة لرفع أجزاء التابوت، لكننا فعلناها .. فعلها المرمم المصري والصبان المصري والمهند المصري والأثري المصري».

المجلس الأعلى للآثار بذل مجهودا غير عادي

وأضاف وزيري خلال حواره مع حسام حداد وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجلس الأعلى للآثار بذل مجهودا غير عادي، وما حدث شرف للمصريين والعالم اجمع، وأحمد الله على أننا نضيف موقعا مهما للزيارة للسائح المصري والعربي والأجنبي، مشيرًا إلى أن المقبرة الجنوبية جزء من جبانة منف الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي.

المصري أبهر العالم بتطوير المقبرة الجنوبية

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المصري أبهر العالم بتطوير المقبرة الجنوبية، كما أن المسلات التي كانت محطمة إلى 8 أجزاء في منطقة صان الحجر استطاع أن يتعامل معها بالشكل الأمثل وعادت كما كانت لتزيين الميادين المصرية على غرار ميدان التحرير.

طريق الكباش يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر

وأكد أن طريق الكباش يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، ويتم بذل جهد غير عادي لتطويره، مشيرًا إلى أن لصوصا نقبوا عن الآثار من بضعة أشهر وتم القبض عليهم وحبسهم: «نتيجة للعملية تعرض البيت للتصدع وتمت الإزالة ونحن على موعد مع كشف أثري جديد قريبا».