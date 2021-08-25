وزيري: ترميم الكرنك كشف نقوشا وألوانا عمرها 3500 عام «مظهرتش قبل كده»

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزير السياحة والآثار بمجرد وصوله إلى معبد الكرنك اليوم الأربعاء، تفقد أعمال الترميم التي يقوم بها مرممو ومرممات المجلس الأعلى للآثار خلال اعتلائهم الشدّات المعدنية على ارتفاع 20 مترًا، لإزالة الاتساخات والأتربة وعوامل التعرية التي تغطي أعمدة بهو الأساطين بمعبد الكرنك لمئات السنوات.

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن أعمال الترميم تلك نتج عنها ظهور نقوش وألوان لأول مرة على هذه الأعمدة، منذ أن تركها المصريون القدماء قبل نحو 3500 سنة تقريبا، مؤكدًا أن المرممين المصريين تمكنوا من إظهار كل تلك الألوان والنقوش بكفاءة عالية.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المرممين يعملون الآن على تقوية هذه النقوش والألوان، حتى نستطيع أن نحافظ عليها في افضل حالة لآلاف السنوات القادمة.

مصطفى وزيري يشكر رئيس الوزراء: دعمه كان دفعة لاستئناف عمليات الترميم

ووجه «وزيري» شكره إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر لقطاع الآثار بشكل كامل وللمرممين والمرممات بشكل خاص، موضحا أن دعمه لهم كان دفعة قوية لاستئناف أعمال الترميمات وأعمال التطوير الذي تشهده مدينة الأقصر.

مصطفى وزيري: افتتاح بطريق الكباش قد يكون نهاية العام الجاري

وعن موعد افتتاح طريق الكباش من جديد بعد تطويره، أعلن أن الاحتفال بافتتاحه من جديد سيكون قبل نهاية هذا العام، وقد يكون في شهر نوفمبر، لأن في هذا الشهر سيتم الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، وبالتحديد يوم 4 نوفمبر من كل عام، لافتا إلى أن اختيار هذا اليوم للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يعود إلى اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ أمون يوم 4 نوفمبر عام 1922.