سمية الخشاب تكشف تفاصيل علاقتها بـ «رونالدو» مع «أبلة فاهيتا»

تحل الفنانة سمية الخشاب ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، المذاع على قناة «ON» يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الـ 11 مساء، وذلك بالإضافة إلى المطرب الشعبي محمود الليثي.

وتشهد الحلقة عدد من المواقف الكوميدية حيث تتطرق أبلة فاهيتا للحديث عن حياة سمية الخشاب الشخصية وزيجاتها المتكررة وأسباب انفصالها، كما تتطرق إلى علاقتها بنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وتشارك «الخشاب» خلال الحلقة في العديد من الألعاب الطريفة داخل استوديو، بينما يقدم الفنان محمود الليثي مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

سمية الخشاب في رسالة لكريستيانو رونالدو: «على الله يطمر»

وأثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل الفترة الأخيرة بسبب تغريداتها على موقع «تويتر»، وكان آخرها تدوينة شكرت فيها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد استجابتهم لطلبها على حد تعبيرها، قائلا: «شكراً مانشستر يونايتد على إنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطة جدا، وإن شاء الله المان يونايتد في الصدارة، ودايما أحلي جمهور، وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز».

وقامت الخشاب بتوجيه رسالة للاعب البرتغالي عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «على الله يطمر».

وأثناء تواجدها في البرتغال ضمن حفل شبكة قنوات الـ «MBC»، وجهت رسالة جديدة للاعب الشهير، قائلة: «‏أنا في البرتغال، عندي شوية حاجات هخلصها، ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي».

سمية الخشاب تثير الجدل على «تويتر»

ولم تكن تلك الواقعة الأولى المثيرة للجدل للفنانة المصرية، حيث اعتادت إثارة الجدل بتغريدتها منها طلبت بعمل اختبار مسبق للمتزوجين الراغبين في الإنجاب يحدد مدى استعدادهم لذلك، قائلة: «أنا بطالب برخصة وامتحان لـ الإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي، فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما mentally stable ؟».

وتابعت: «هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy ويأخد كورس تدريب لحد ماينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم».