سمية الخشاب تثير الجدل مجددًا: «بطالب برخصة وامتحان للإنجاب»

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل مجددًا، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، طالبت فيها بعمل رخصة وامتحان لـ الإنجاب قبل الزواج، ويكون ذلك باختبار مسبق، فإذا نجحوا في الاختبار يقوموا بالخلفة، وإذا فشلوا لا يقوموا بذلك.

وكتبت «الخشاب»: «أنا بطالب برخصة وامتحان لـ الإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي، فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما mentally stable ؟».

وتابعت: «هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy ويأخد كورس تدريب لحد ماينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم».

سمية الخشاب تتحدث عن قضية التحرش بالفتيات

وتواصل الفنانة سمية الخشاب تصريحاتها الجريئة بشأن قضايا المجتمع، إذ استنكرت موقف بعض الشباب الذين يبررون التحرش بالفتيات، قائلة عبر«تويتر»: «أي حد بيحط مبرر للتحرش، إنّ اللبس السبب.. عايزاك يا جميل آنت وهو تلبسوا مايوه شرعي وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم».

سمية الخشاب تتصدر التريند

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب، «الترند» باستمرار خلال الفترة الأخيرة، وإثارة الجدل سواء بصورها الجديدة أو استخدامها لكلمات تحمل مزيجًا من الطاقة الإيجابية والدعوة للتفاؤل وحب الحياة عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب

آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل موسي، الذي تدور أحدثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته، وقدمت خلال المسلسل دور حلاوتهم، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.