سمية الخشاب توضح حقيقة توجيهها إيحاءات لأحمد سعد: «صفوا النية»

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة سمية الخشاب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصورة تضمن حركة بيدها، بالتزامن مع عقد قران طليقها الفنان أحمد سعد، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يخمن أنها كانت تقصد إيحاءات معينة بهذه الحركة ضد طليقها.

أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

وفي أول تعليق للفنانة سمية الخشاب على تخمينات الجمهور، نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» وعلقت عليها قائلة: «صفاء النية والسلام الداخلي هما أهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح.. آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه».

وبمجرد أن نشرت الفنانة سمية الخشاب هذا المنشور، علقت إحدى متابعيها على المنشور بالصورة التي تسببت من خلالها في إثارة الجدل وعلقت عليها قائلة: «وهنا كان صفاء النية برضه؟ قوليلنا قصدك إيه وإحنا نصفي النية».

أول رد لسمية الخشاب

لترد الفنانة سمية الخشاب عليها قائلة: «مكتوب فوق الصورة بحبكم وعلى تويتر بحبكم أوي، وعاملة حركة القلب محتاجين إيه أكتر من كده علشان تفهموا الفبركة والتلفيق والنية اللي مش كويسة دول؟ أنا مش مسؤولة عنهم، أنا بحب جمهوري وبحترمه.. شكرا».

منشور أحمد سعد

وحرص شخص آخر من متابعي سمية الخشاب على مشاركتها الصورة المتداولة للفنان أحمد سعد، وقيل أنه يوجهها للفنانة سمية الخشاب، فعلقت عليها قائلة: «ودي كمان متفبركة ريحوا نفسكم بقى مكتوب تحتها من 4 ساعات يعني المفروض نزلت واتسابت 4 ساعات إزاي يعني ده إنتوا عالم غريبة بتحبوا الزيطة. ربنا يعينكم علي نفسكم وبس.. آه وكمان مش كاملة وملهاش أساس من الصحة ربنا يشغلكم بنفسكم».