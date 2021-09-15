محافظ القليوبية ينعى الشهيد المجند محمد الغندور ابن قرية كفر الشموت

تقدمت محافظة القليوبية نيابة عن الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب المجند البطل محمد صلاح الغندور شهيد الشرطة ابن قرية كفر الشموت بمدينة بنها، والذي استشهد أثناء مطاردة مهربين بشمال سيناء.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، «لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية، ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره».

تفاصيل جنازة شهيد بنها في سيناء

وكان الآلاف من أبناء قرية كفر الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، قد شيعوا فجر اليوم جثمان الشهيد المجند محمد صلاح الغندور، الذى استشهد في شمال سيناء أثناء مطاردة مهربين فجرا بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية.

وشهدت الجنازة ترديد هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله» ووسط زغاريد نساء القرية.

جنازة عسكرية لشهيد القليوبية في مسقط راسه ببنها

وأقيمت الجنازة العسكرية بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، نيابة عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والعميد عبد اللطيف أبو الخبير المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مباحث المديرية والعميد حازم عفت مأمور مركز بنها، وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب عن مركز بنها وكفر شكر، ومحمد سراج الدين رئيس الوحدة المحلية بمرصفا.

فيما اتشحت قرية كفر الشموت بالسواد، بعد استشهاد ابن القرية المجند محمد صلاح الغندور، وتجمع أفراد عائلة الشهيد وأهالي القرية لتشييع جنازته ودفنه بمقابر الأسرة بالقرية.